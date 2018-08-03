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О нас

Анастасия Ковальчук

Меня зовут Анастасия Ковальчук, я архитектор-дизайнер! Я дизайнер и по образованию, и по жизни: в моем профессиональном багаже есть серьезное специальное образование (МГСУ (МИСИ), инженерно-архитектурный факультет) и опыт работы в крупных архитектурных компаниях, что стало стартом для создания собственной студии! Таже я являюсь членом Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров (ADDI). 

Я рада, что за несколько лет работы моей студии было создано целое множество разных проектов: от дизайн-проектов интерьеров различной степени сложности, до проектирования и реставрации жилых и общественных зданий. Наши интерьеры входят в рейтинг Топ 100 элитных интерьеров России по версии BEST RUSSIAN
DESIGN AWARDS

Анастасия Ковальчук в городе Москва, RU на HouzzАнастасия Ковальчук в городе Москва, RU на HouzzАнастасия Ковальчук в городе Москва, RU на HouzzАнастасия Ковальчук в городе Москва, RU на HouzzАнастасия Ковальчук в городе Москва, RU на HouzzАнастасия Ковальчук в городе Москва, RU на HouzzАнастасия Ковальчук в городе Москва, RU на HouzzАнастасия Ковальчук в городе Москва, RU на Houzz

Мои клиенты самые разные люди: первые лица госкомпаний, известные общественные деятели, иностранцы или счастливые обладатели собственной недвижимости. Но все они приходят с одной целью: изменить мир вокруг себя! Не важно, работа это или родной дом. Вы желаете перемен!

Анастасия Ковальчук

Анастасия Ковальчук

Рисовать свои мечты легко,
а Ваши – очень интересно!

Кого Вы представляете в роли своего дизайнера? Скорее всего такого человека, который сумеет отразить в интерьере Ваш внутренний мир, увидев его глазами профессионального художника. Тогда пора скорее знакомиться!

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    В ближайшее время с вами свяжется менеджер.

    Контакты

    Для клиентов

    г. Москва, ул. Плеханова, 4а

    7 (499) 499-11-29

    info@kovalchuk-interior.com

    Для партнеров

    partner@kovalchuk-interior.com