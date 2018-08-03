Меня зовут Анастасия Ковальчук, я архитектор-дизайнер! Я дизайнер и по образованию, и по жизни: в моем профессиональном багаже есть серьезное специальное образование (МГСУ (МИСИ), инженерно-архитектурный факультет) и опыт работы в крупных архитектурных компаниях, что стало стартом для создания собственной студии! Таже я являюсь членом Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров (ADDI).

Я рада, что за несколько лет работы моей студии было создано целое множество разных проектов: от дизайн-проектов интерьеров различной степени сложности, до проектирования и реставрации жилых и общественных зданий. Наши интерьеры входят в рейтинг Топ 100 элитных интерьеров России по версии BEST RUSSIAN

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